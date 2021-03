Mangiare le mandorle aiuta a combattere le rughe: ecco perché

Le mandorle come del resto la frutta secca in generale, hanno molte proprietà benefiche per il nostro organismo. Sono ricche di vitamine e sali minerali e donano energia, fortificano e ossa, riducono trigliceridi e colesterolo e sono ottime per chi soffre di anemia. Ma oltre a questi benefici sono perfette per combattere le rughe, lo dice la scienza.

