«Mancia di m***a al cameriere», mamma si infuria col figlio e lo rimanda al ristorante: il video su TikTok è da applausi

Una lezione di vita. Danielle Foster, una mamma americana, si è arrabbiata con il figlio per la mancia «troppo bassa» lasciata al ristorante, dove era appena stato a cena per il suo primo appuntamento. In un video pubblicato su TikTok, che ha raggiunto 2,2 milioni di visualizzazioni, ha ripreso il 16enne mentre gli faceva una ramanzina.

«Devi prendere il mio portafoglio, la mia carta di credito, e poi devi tornare al ristorante perché hai lasciato una mancia di m***a. Mi hai capito? Vai. Non te lo sto chiedendo, te lo sto dicendo», dice la donna. Il video ha ottenuto tantissimi commenti di approvazione. «Brava, è una lezione per tutti», si legge nei commenti.

Cosa ha detto la mamma

Negli Stati Uniti il "tips" per i camerieri viene incluso nello scontrino fiscale e quindi soggetto a tassazione. Per questo motivo, la mamma ha spiegato al figlio l'importanza di lasciare una mancia più alta: «Il cameriere potrebbe avere dei figli. Lo sai che quei 10 dollari saranno tassati?», gli chiede. Il ragazzo è tornato al ristorante e ha pagato 20 dollari in più.

Intervistata da BuzzFeed, la donna ha spiegato le motivazioni del suo gesto nei confronti del figlio: «Volevo che capisse che il cameriere si stava prendendo cura di loro, assicurandosi che avessero una buona cena e facendo un ottimo lavoro di assistenza clienti. Gli ho anche spiegato che i camerieri guadagnano la maggior parte dei loro soldi con le mance, e sarebbe triste per questo cameriere sapere guadagnato 10 dollari su un conto di 100».