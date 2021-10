"Mammamia" dei Maneskin è la new entry più alta nella classifica Global di Spotify

"Mammamia", il nuovo singolo firmato Maneskin, ha già conquistato il pubblico mondiale. La canzone debutta alla posizione #24 della classifica Global di Spotify, la più alta new entry della settimana. Raggiunge 'Beggin' e 'I Wanna be your Slave' già presenti rispettivamente alle posizioni #13 e #38 della top 50. Il singolo è presente nella classifica di 34 Paesi e conferma il record italiano di tre brani nella classifica mondiale.

Con 'Mammamià, i Maneskin realizzano il più alto debutto in classifica fra le nuove uscite e il più alto di sempre per la band. Prodotto da Fabrizio Ferraguzzo & Maneskin, il brano è registrato in presa diretta per mantenere un suono molto ruvido. Nonostante sia una canzone rock, richiama vibrazioni dance e da club, a partire da un potente riff di basso e una batteria incalzante. Il testo scanzonato parla della percezione che le persone possono avere del comportamento altrui, le cui intenzioni e pensieri sono invece completamente differenti. E la band mostra il suo lato autoironico.

