M5S scambia il Molise con le Marche, ironia social: «Il vento del cambiamento sposta le Regioni»

di Simone Canettieri

Arrivano i fondi per la Regionema la cartina mostra la Regione. L'errore è spuntato sulla pagina Facebook delche in una grafica annuncia 6 interventi per la Regione Molise contro il dissesto idreologico da quasi 4.5 milioni. Peccato l'immagine sia quella delle Marche.«Questa volta il vento del cambiamento ha tirato così forte da spostare addirittura le Regioni. A questo punto speriamo che i fondi arrivino davvero in Molise, nulla togliendo alle Marche...», commenta il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.