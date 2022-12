Luna, i primi 9 turisti che viaggeranno con la Starship di Elon Musk, sconto-comitiva per il giapponese Yusaku Maezawa: un miliardo di dollari Chi sono

DearMoon, cara Luna, carissima in effetti: fatte le debite proporzioni e nonostante lo sconto-comitiva, il tycoon giapponese Yusaku Maezawa sborserà da mezzo miliardo a un miliardo di dollari per volare attorno alla Luna insieme a otto suoi ospiti sulla navicella Starship di Elon Musk. Poco male, al re del commercio elettronico ne restano, di miliardi, almeno altri tre nonostante continui ad accrescere la sua collezione di favolose opere d'arte.

Il fondatore del sito di ecommerce Zozotown per abbigliamento, il più seguito in Giappone, tre anni fa ha venduto la maggioranza delle azioni della società incassando per 3,7 miliardi di dollari. Bruscolini quindi i 70 milioni già spesi per fare un giro l'anno scorso sulla stazione spaziale internazionale che dopo una "chiusura" di 10 anni ha riaperto al turisti e persino agli attori: in attesa di Tom Cruise sul set in orbita si è già esibita la russa Yulia Peresild.

Il progetto DearMoon è stato presentato nel 2018 da Elon Musk e da Yusaku Maezawa e sul tabellone delle partenze c'è scritto, da allora, 2023: roba che il giapponese e i suoi fortunatissimi ospiti potrebbero "bruciare" persino gli equipaggi della Nasa del programma Artemis. Ma di certo, adesso, con la Starship che non ha ancora effettuato un orbita attorno alla Terra e che non è stata ancora dotata di un ascensore per portare su e giù gli equipaggi come dovrà fare per conto della stessa Nasa dopo avere allunato, ci sono i nomi dei prescelti su oltre un milioni di partecipanti al concorso lanciato on line dallo stesso magnate giapponese. Tutti i concorrenti hanno ottenuto una bella foto con il casco della tuta spaziale, ma solo 8, più due riserve orbiteranno davvero attorno alla Luna durante una missione che dovrebbe durare almeno dieci giorni.

L'equipaggio sembra scelto dall'algoritmo: lo youtuber americano, Tim Dodd; il dj e produttore americano Steve Aoki; l’artista ceco Yemi Ad; Rhiannon Adam, fotografo irlandese; il fotografo britannico Karim Iliya; il regista americano Brendan Hall; l’attore indiano Dev Joshi e il musicista K-pop Top della Corea del Sud.

In panchina: l'americana Kaitlyn Farrington, campionessa di snowboard, e la ballerina giapponese Miyu.

Come annunciato, il miliardario voleva portare con lui soprattutto artisti in grado di documentare e raccontare le meraviglie del viaggio. Una bella idea, anche l'astronauta Luca Parmitano ha detto che sarebbe magnifico portare nello spazio un poeta perché il nostro vocabolario non è ancora adeguato allo stupore vissuto dagli astronauti, poco più di 600 fra uomini e donne a partire da Gagarin nel 1961.

Le nazionalità dell'equipaggio coprono tuttavia quasi tutti i continenti: politically correct come nei cast dei film e anche marketing.

Paolo Ricci Bitti