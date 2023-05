Luca Onestini, l'ex GF "utilizza" l'alluvione per sponsorizzare un sito di aste online: «Se le strade sono chiuse...»

Rabbia e polemiche contro Luca Onestini, ex concorrente del Grande Fratello Vip.

“Se le strade sono chiuse e uscire di casa non è possibile, ne approfitto e gioco un po’ su bido”



Io veramente scioccata da questa persona… pic.twitter.com/2wG934rXaU — la doc regna 🦋 (@n0nl0s0spiegare) May 18, 2023

Il ragazzo, che è di Castel San Pietro Terme nel Bolognese, ha pubblicato nelle scorse ore un video sui social nel quale - come spesso accade agli influencer come lui - sponsorizza un sito, in particolare uno che si occupa di aste online. Fino a qui niente di strano. Ma a far scattare l'ira degli utenti e anche dei suoi follower, è stata una frase pronunciata all'inizio del video: «Questo tempo continua a farci penare, però l’importante è trovare un senso anche alle cose che troppo senso non hanno. Cercare di rendere produttivo ogni secondo. Quindi se le strade sono chiuse e uscire di casa non è possibile, ne approfitto e gioco un po’ su B***».

Chi ha visto il video e ascoltato quelle parole, ha visto ovviamente un riferimento all'alluvione e a chi in questo momento si trova davvero in difficoltà. «Ha approfittato della tragedia che ha messo in ginocchio l'Emilia-Romagna per il suo sponsor», è il commento indignato di decine di utenti. Un accostamento decisamente evitabile vista l'emergenza.

Luca Onestini e il video sui social: ondata di indignazione

Il video ha fatto il giro di tutte le piattaforme social e scatenato un'enorme ondata di indignazione nei confronti di Onestini, uno dei protagonisti dell'ultima edizione del GF Vip. Le immagini, tra l'altro, arrivano poche ore dopo le prime parole a proposito dell'alluvione: «Purtroppo la situazione continua ad essere questa», aveva dichiarato Onestini pubblicando sul suo profilo Instagram un video che documentava i disastrosi effetti del maltempo, compresa una strada allagata proprio di fronte casa sua.