Città del Vaticano - La data odierna è legata indissolubilmente ad uno degli eventi spirituali (e misteriosi) più potenti mai avvenuti in Europa. In una piccola cittadina francese situata ai piedi dei Pirenei - nella zona dei grandi "passi pirenaici" apprezzatissimi dagli appassionati di ciclismo - l'11 febbraio 1858, di giovedì, una ragazzina quattordicenne povera e ignorante di nome Bernadette Soubirou con la sorella e una amica andando a raccogliere legna ai piedi di una roccia in località Massabielle sulla riva del torrente Gave, appena fuori dal villaggio, fu testimone di un evento inspiegabile. Una signora bellissima, vestita di bianco, con una cintura azzurra invita, apparve alla ragazzina, a ridosso della roccia. In silenzio recitarono assieme un rosario e poi la visione si dissolse. Tre giorni dopo Bernadette tornò alla grotta vicino al torrente, dove aveva percepito la presenza celeste. Di nuovo la stessa scena di ripetè.

La forza misteriosa delle apparizioni di Lourdes

La pastorella gettò ai piedi della figura luminosa dell'acqua benedetta, la Vergine le sorrise e assieme recitarono un altro rosario. Solo alla terza apparizione, il 18 febbraio, la Signora vestita di bianco le parlò dicendole di scrivere su un foglio chi fosse. «Non ti prometto di renderti felice in questo mondo, ma in quell'altro». Poi le domandò di tornare tra 15 giorni. Nel frattempo la voce nel paese si era sparsa e la ragazzina fu interrogata dal commissario della gendarmerie, convinto che mentisse. Bernadette riferì sempre di aver avuto a che fare con “Aquerò”, che in dialetto locale significa “Quella cosa là”, visto che non sapeva bene come definirla (un particolare che si evince dai rapporti e altri documenti storici conservati nella municipalità). Il 23 febbraio, alla quarta apparizione, la Signora insegnò a Bernadette una preghiera che lei reciterà ogni giorno. Solo alla nona apparizione si fece cenno alla sorgente d'acqua e Bernadette fu invitata a bere l'acqua che nel frattempo si era formata in una pozza che aveva appena scavato ai piedi di “Aquerò”.

LA STORIA

Bernadette era nata a Lourdes il 7 gennaio del 1844, da François Soubirous e Louise Castérot. Sin dall’inizio non ebbe vita facile a farsi credere dalla Chiesa del tempo. La accusavano di essere una bugiarda, una imbrogliona. Fu reiteratamente sottoposta a rigorosi interrogatori, ma nella sua ingenuità non cadde mai in contraddizione. Neanche davanti ai vescovi, una cinquantina, che a turno in seguito la incontrano per provare la sua attendibilità. Nel frattempo la grotta di Massabielle s’ingrossava di devoti della Vergine.

IL RACCONTO

Bernadette però raccontava sempre la stessa versione. «Non sono stata incaricata di farvi credere . Sono stata incaricata di riferire». Nell’apparizione del 25 marzo 1858, finalmente la Signora rivelò alla ragazzina il suo nome: «Io sono l’Immacolata Concezione». Quattro anni prima, Papa Pio IX aveva dichiarato l’Immacolata Concezione di Maria un dogma, ma questo Bernadette non poteva di certo saperlo. Era priva di istruzione, faticava a malapena a leggere, viveva in un contesto misero e avulso da qualsiasi tipo di sollecitazione culturale.

A ventidue anni la giovane mantenne fede alla promessa di farsi suora nella casa madre della Congregazione delle suore della carità di Nevers. Morì a soli 35 anni. Per tutta la sua vita da religiosa non rinuncerà mai alle consegne ricevute dalla Vergine: preghiera e penitenza per la conversione dei peccatori. Fu beatificata nel 1925, e canonizzata, sempre da papa Pio XI, nel 1933.

LOURDES

Lourdes col tempo è diventata meta di pellegrinaggi e ancora oggi resta un luogo privilegiato per la spiritualità e nel quale fede e ragione si intersecano. Un luogo di speranza dove le domande scientifiche su tante guarigioni inspiegabili restano testimonianza della potenza del messaggio cristiano.