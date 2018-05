Lory Del Santo: «Mio figlio è sparito da 10 mesi, non vuole nemmeno sentirmi»

di Valeria Arnaldi

ROMA - «Ogni tanto, crescendo, qualche screzio c’è stato, poi all’improvviso un giorno mi ha detto: cancella il mio numero e anche la mia mail. L’ho fatto. Da agosto, in effetti, non ci siamo più sentiti, è quasi un anno. Ho cancellato il suo numero ma ho quello dell'altro figlio, che vive con lui.Sono stata a Los Angeles per qualche giorno, non si è fatto trovare, è tornato quando io sono andata via».a Domenica Live parla del rapporto con il figlio, con cui non parla da dieci mesi.«Non so cosa sia successo, penso che voglia entrare nella vita da solo, da uomo, senza la mamma. Non sono nello sconforto, una seconda possibilità c’è sempre, ne sono certa, e ci sarà, però è una cosa brutta».Quella di Lory Del Santo è una delle storie di difficili rapporti in famiglia raccontate a Domenica Live.Cosa direbbe Devin se la vedesse in video?«Non sarebbe contento, non vorrebbe queste cose. Non vuole neanche stare con me in foto, ma io penso di poter parlare di tutto, specie se mi riguarda. Si cerca sempre di essere genitori perfetti. A volte si dicono dei no, quando si dicono i figli dovrebbero capire».