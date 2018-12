Londra saluterà il 2019 con uno show di fuochi d'artificio dedicato all'Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È iniziato il countdown per ilma a Londra l'arrivo del 2019 segnerà una svolta: la Brexit sta per essere messa in atto. Ed è per questo che il sindacoha scelto di dedicare il consueto spettacolo pirotecnico alla relazione con l'Europa. Un rapporto che il Regno Unito ha scelto di interrompere. Fuochi d'artificio a tema, come spiega l'Independent.Lo show, che solitamente saluta il nuovo anno, si terrà nella zona didove il Big Ben e il London Eye saranno gli assoluti protagonisti. Al celebre orologio il compito di scandire i primi secondi del 2019, mentre il cielo della capitale inglese si illuminerà grazie a 30 minuti di fuochi d’artificio a suon di musica.Il tema, accompagnato dal titolo "London is open", è stato scelto per ribadire che, nonostante il Regno Unito si appresti a uscire dall’a fine marzo, Londra rimarrà sempre un punto di riferimento per tutti gli altri Stati membri, e viceversa. Lo spettacolo potrà essere visto in diretta sulla BBC e dal vivo acquistando uno dei 10mila biglietti. Per godere della festa sarà più facile anche spostarsi: la TFL permetterà di prendere i mezzi di trasporto pubblico in maniera del tutto gratuita a partire dalle 23.45 di stasera e fino alle 4.30 di domani mattina.