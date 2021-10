Londra, la casa dall'affitto più caro attira miliardari mediorientali e americani: ecco quanto costa

Nell'elegante St. James Square a Londra sorge un edificio con la sistemazione più costosa della città. L'affitto ammonta a 100mila sterline a settimana e include nel prezzo un cameriere, una governante, la sicurezza e una sala da ballo. Un costo accessibile a poche persone ed è per questo - come riporta il Telegraph - che l'alloggio è diventato meta ambita per miliardari americani e mediorientali. A breve distanza da questo civico hanno vissuto ben tre primi ministri e il presidente statunitense Eisenhower vi aveva creato il suo quartier generale durante la seconda guerra mondiale. Una piazza gioiello che è tra le più belle e rinomate della capitale britannica. Non si fa fatica a credere, dunque, che l'affitto sia così alto. St James's Square è la piazza giardino georgiana nascosta tra Pall Mall e Piccadilly ed è ricca di associazioni prestigiose. Gli architetti più venerati della Gran Bretagna, Edwin Lutyens, Robert Adam e John Soane, hanno lasciato il loro segno indelebile sugli edifici georgiani e neo-georgiani. E la piazza ospita quattro dei club per gentiluomini più famosi di Londra.