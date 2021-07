Turismo, Trenord con “Gite in treno” mostra i nuovi itinerari da scoprire in Lombardia

Al BIT 2021 si presentano le novità. Con l'arrivo della bella stagione Trenord inaugura «Gite in treno», il nuovo programma di itinerari e idee per il tempo libero in Lombardia, fra località note e angoli nascosti, proposte di sport, divertimento, cultura. Per intercettare una sempre maggiore domanda di turismo outdoor e di prossimità. In treno dove non avresti mai pensato di arrivare. L'azzurro dei laghi, il verde delle alture, l'adrenalina di proposte di sport, la calma di una visita culturale: questo il mix delle proposte «Gite in treno», presentato da Trenord in occasione di BIT 2021, il più grande evento dedicato al turismo del futuro che quest'anno si svolge completamente in digitale. Nella sezione «Gite in treno» del sito trenord.it e sull'App Trenord sono acquistabili diversi itinerari e biglietti speciali - dal ticket treno+battello per navigare sul Lago di Lugano, sul Lario o verso Monte Isola, a sconti e biglietti treno+voucher per il noleggio bici o e-bike, o per una passeggiata sulle vie del trekking - che nelle prossime settimane si arricchiranno di ulteriori proposte.

Turismo, Lonely Planet lancia la prima serie di podcast dedicati all'Italia: si parte dalle Marche

Quest'anno le proposte turistiche di Trenord saranno promosse anche grazie a Lonely Planet che, con il suo consueto stile coinvolgente e iconico, sta realizzando una guida, di prossima pubblicazione sul sito della casa editrice, che accompagnerà a scoprire in treno le più belle località turistiche servite dall'azienda ferroviaria lombarda, i loro colori, profumi e sapori. «Gite in treno» si articola in cinque categorie: laghi, train&bike, train&trekking, città d'arte, divertimento. I dettagli sulle iniziative già attive sono disponibili sulla pagina www.trenord.it/giteintreno che sarà aggiornata nelle prossime settimane con ulteriori proposte.