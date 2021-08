Lombardia, al via Lake Como Summer Light: crociere notturne per far ripartire il turismo

Una tregua dal maltempo in Lombardia. E al lago di Como rilanciano il turismo. Ripartire e mostrare al mondo le bellezze straordinarie del lago di Como. È questo il messaggio che Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, ha voluto lanciare durante la conferenza stampa di presentazione di Lake Como Summer Light. Si tratta di 3 crociere notturne che permetteranno di ammirare borghi e luoghi del lago in tutta la loro bellezza. Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Navigazione Laghi, Camera di Commercio di Come e Lecco, le associazioni di categoria degli albergatori e il Consorzio Como Turistica in rappresentanza di 34 Comuni del territorio.

Como, esonda il lago: strade allagate, 100 evacuati. Albergo travolto dal fango

«Un progetto turistico ambizioso e innovativo - ha detto l'assessore regionale - frutto del lavoro sinergico di realtà importanti del territorio che hanno compreso che saper fare squadra è l'arma vincente per promuovere il turismo e l'attrattività di questi luoghi. Poco più di una settimana fa ho visitato i Comuni del Comasco alluvionati e sono rimasta colpita dalla straordinaria capacità di tutti di rimboccarsi le maniche, spinti dal desiderio di ripartenza. Regione Lombardia ha voluto esserci e fare la sua parte, mi sono adoperata per dedicare delle risorse al rilancio della destinazione e ci siamo mossi con una campagna social straordinaria che è già online, grazie al supporto di Enit». Le crociere, ha concluso l'assessore regionale «con il fascino delle ore notturne e delle luci che illuminano borghi e lago, sapranno valorizzare ulteriormente il patrimonio inestimabile e ricchissimo del lago di Como, una delle destinazioni strategiche della nostra regione nonché uno dei maggiori attrattori del turismo internazionale». Gli itinerari previsti sono i seguenti: 20 agosto - alto Lago: partenza da Bellagio ore 21, tappe a Menaggio, Varenna, Domaso e ritorno. 3 settembre - ramo di Lecco: partenza da Bellagio ore 21, tappe a Varenna, Lecco e ritorno; 24 settembre - ramo di Como: partenza da Como ore 20.45, tappa a Tremezzo e ritorno.

Estate 2021, non solo mare: cresce il turismo lacustre tra cultura e sostenibilità