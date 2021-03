Lexi, la figlia artista di Bowie contrattacca ai commenti dei troll su Instagram: «Basta pervertiti»

Alexandria Zahra Jones, nota agli amici come Lexi, è una bella ragazza di vent’anni, figlia della supermodella Imam e di una delle più grandi rockstar di tutti i tempi, David Bowie (il cui vero cognome era, appunto, Jones). Su Instagram vanta quasi novantamila follower, e ama - come tante sue coetanee - postare immagini di sé. Fatto sta che Lexi ha postato delle foto in costume da bagno (peraltro intero), sul letto e, malgrado la valanga di complimenti da parte dei suoi ammiratori, un anonimo utente ha scritto: “Arrapata oggi, eh?”

La ragazza non si è fatta intimidire e ha fatto una story per i suoi follower, lamentando il comportamento “volgare e perverso” di certi troll che frequentano Internet. “Mi fa stare bene apprezzare oggi il mio corpo, dopo anni in cui l’ho odiato e gli ho mancato di rispetto”, ha scritto la figlia di Bowie. "Non c’è nulla di male nell’apprezzare come appaio in costume da bagno, ma è una vergogna che qualcuno sia capace di trasformare tutto questo in qualcosa di perverso e volgare. Sei spazzatura, un ognorante, ed è triste che ci siano altre persone come te”, concludendo con un minaccioso “Go f **k yourself.”

Alexandria non è certo l'ultima figlia d'arte a soffrire di body shaming, ma di certo la morte del padre, quando aveva solo 15 anni, ha lasciato il segno. Nel suo profilo Instagram c'è una foto di Bowie, struggente, che regge un palloncino arancione (si direbbe a una festa di compleanno della figlia).

Lexi Jones (o Alexandria Bowie) è un'artista e dal suo profilo Instagram si accede al sito con alcuni suoi pezzi in vendita: ha uno stile molto afro, molto street art, che ricorda qualcosa anche di Basquiat. Certamente anche il padre, grande collezionista, ha influito nella sua scelta. Alexandria è la più giovane figlia di Bowie. Duncan Jones, l'altro figlio del Duca Bianco, oggi ha 49 anni ed è nato dall'unione con Angie Bowie. Anche Imam aveva già un figlio, al momento dell'unione, Zulekha Haywood,oggi 42enne.

