Leclerc in taxi dopo il trionfo a Monza, ma l'autista lo crede un ragazzo: «Sei andato a vedere il gran premio?»

di Simone Pierini

Ferrari

Charles Leclerc

Super Leclerc su Ferrari trionfa a Monza davanti a Bottas e Hamilton: è delirio rosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il predestinato. L'uomo copertina dello scorso weekend. Il nuovo idolo del pianetaha appena vinto il Gp d'Italia a Monza. Sale su un taxi. Si siede sul sedile posteriore, fuori dalla vista del tassista al volante. L'uomo non lo riconosce e inizia a conversare, come avviene spesso., chiede il tassista.«Sì», risponde Leclerc, non svelando la sua idendità, divertito., esclama l'autista.«Mi fa piacere che dica questo», risponde il pilota.Una conversazione surreale, un attimo di anonimato dopo la "sbronza" di gioia, entusiasmo e visibilità delle ore precedenti. Un aneddoto poi raccontato dallo stesso Leclerc al Tg1.ammette il trionfatore di Monza.«Io freddo? Non lo ero, di natura ero completamente il contrario - ha raccontato ancora il pilota monegasco - Anche se finivo secondo in una gara ero arrabbiatissimo, mi demoralizzavo troppo. Ho lavorato tantissimo su questo e ora sono molto più forte mentalmente». Il prossimo obiettivo è diventare campione del mondo? «Sì. Essere in Formula 1 era già un sogno, un altro era con la Ferrari, un altro era vincere, per di più a Monza. Ora».Intanto ha imparato: «Mi sono messo in macchina, tornando da Maranello, cantando l'inno italiano per impararlo in caso fosse arrivata la prima vittoria. Però poi con l'emozione non ce l'ho fatta a trovare tutte le parole, ma a Monza ci sono riuscito».