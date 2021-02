Duemila dollari per dormire negli alberghi di lusso: come candidarsi per l'offerta di lavoro dei 'sogni'

Duemila dollari per dormire in un albergo a cinque stelle. È un lavoro dei "sogni" nel vero senso della parola quello che viene offerto dal sito statunitense sleepstandards.com (candidarsi qui). La proposta "Dream job" prevede cinque notti di sonno in hotel di lusso con le dovute recensioni. Un premio notevole per chi dorme sul posto di lavoro, ma la selezione è riservata ai soli residenti negli Stati Uniti. Le candidature sono aperte fino al 30 marzo ed è necessario realizzare una video presentazione di 60 secondi da allegare al modulo compilato.



Nella video presentazione si dovrà specificare il motivo per cui ci si ritiene il miglior candidato per questo lavoro». «Se ti scegliamo – si legge nel regolamento –, ti invieremo ogni notte in un nuovo ambiente per dormire. In ciascuno di questi ambienti, regoleremo attentamente diversi fattori che riteniamo possano migliorare la qualità del sonno. Puoi aspettarti impostazioni diverse in ogni luogo. Ma non preoccuparti: queste impostazioni non danneggeranno in alcun modo la tua salute fisica e mentale».

Il lavoro consiste nel dormire e nell'assegnare un voto da 1 a 10 a tutti i servizi. L'anno scorso il portale ha chiesto a cinque coppie di scegliere tra otto materassi il migliore per fare l’amore. Ai fortunati sono andati i tremila dollari in palio. Ovviamente boom di candidature.

© RIPRODUZIONE RISERVATA