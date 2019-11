«Cercasi capo stalla per 3 mila euro al mese»: nessuno risponde all'annuncio. Ma c'è un motivo...

di Alessia Strinati

Fino a. Il boom del settore agricolo ha portato alla nascita di nuovi posti di lavoro, ma trovare una persona che sia in grado dpare sia molto complicato. Nonostante l'impiego sia ben retribuito si hanno molte, anche se i dati mostrano che sempre più giovani si avvicinano a questo settore. Eppure un motivo forse c'è...Il lavoro nello specifico può essere assimilato a quella di un direttore di azienda, spiega Paolo Faverzani, presidente di Anga Cremona, associazione giovani agricoltori: «In certi contesti si trova a gestire migliaia di mucche e dal suo lavoro dipendono fatturati da milioni di euro», però pare che le richieste siano veramente poche. Sono però in crescita i giovani che hanno scelto di tornare a fare mestieri "umili", sempre più ragazzi si dedicano all'agricoltura e all'allevamento, tanto che nei primi sei mesi del 2019, solo in Lombardia, sono nate 288 nuove imprese agricole condotte da under 35.Il gestore di una stalla è un ruolo importante e spiega un allevatore di Settimo Milanese ad Alanews che molti sono stati scoraggiati quando è stata richiesta una disponibilità di 7 giorni su 7, anche con possibilità di essere reperiti nelle ore notturne. Va detto che, per quanto i 3 mila euro siano uno stipendio di tutto rispetto, in effetti l'impegno e le responsabilità sono molti. In fondo, un manager di un'azienda che richiede un impegno settimanale, magari continuativo, con possibilità di lavoro anche di notte, accetterebbe "solo" 3 mila euro mensili?