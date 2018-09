Sai lavarti davvero i capelli? Ecco le 10 regole del parrucchiere per non sbagliare

di Laura Bolasco

C’è chi ne fa un vero e proprio rito a cui dedicarsi completamente, e c’è chi lo fa in palestra, di fretta, con la mente già proiettata al dopocena con gli amici.è diventata con il tempo un’operazione automatica ma che continua ogni volta a richiedere la dose di attenzione giusta per ottenere il massimo risultato finale. Come? Con ida seguire che ci ha svelato il Parrucchiere Rock Star by Luca Picchio., usando una spazzola di qualità, che non strappi i capelli, districando prima la lunghezza e poi pettinando le radici verso il basso.Nonostante la tentazione sia forte, l’acqua troppo calda può essere dannosa per i capelli perché lo sbalzo termico tende a seccarli.che apre le cuticole favorendo l’azione dello shampoo e del balsamo.per il nostro tipo di capelli è fondamentale per il risultato finale: usate uno shampoo a base oleosa se i capelli tendono a seccarsi, sgrassante purificante se i capelli tendono a ungersi facilmente.prima di insaponarli.corrisponde più o meno alla dimensione di una noce. Troppo prodotto appesantisce i capelli e produce l’effetto contrario a quello desiderato. E’ buona abitudine diluire il prodotto con un po’ di acqua prima di applicarlo sulle chiome .con i polpastrelli partendo dai lati per riattivare la circolazione del cuoio capelluto ed eliminare a fondo i residui di prodotti fissanti, smog, forfora, ecc.Il risciacquo merita la stessa attenzione del massaggio e della scelta dei prodotti, perché i residui di shampoo rischiano di irritare il cuoio capelluto.Una volta a settimana è ottimale l’applicazione di una maschera idratante. Non pettinare i capelli bagnati, perché sono più inclini a spezzarsi, utilizzare piuttosto un pettine a denti larghi o le mani per districarli dopo il lavaggio.Prenditi il tuo tempo, usa questo momento come un’occasione di benessere e coccole dedicata solo a te.L’ultimo risciacquo a basse temperature chiude le cuticole, mantenendo l’idratazione e favorendo la brillantezza della tua chioma.