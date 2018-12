Laura Chiatti e Marco Bocci derubati: svaligiata la loro casa in Umbria, ladri dalla finestra

di Silvia Natella

Brutta sorpresa peral rientro a casa. Nella loro abitazione di, in Umbria, sono entrati i ladri. La coppia di attori è stata vittima di una rapina tra lunedì e martedì scorso ed è stata derubata di oro, pellicce e tanti altri effetti personali più o meno costosi. Allertate le forze dell'ordine, che stanno eseguendo le indagini opportune.Da una prima riscostruzione, sembra che i ladri abbiano fatto irruzione rompendo una finestra. Hanno preso il loro bottino e sono scomparsi nel nulla. La notizia si è subito diffusa via web, mentre le indagini sono state affidate ai militari dellaLaura Chiatti (36 anni) e Marco Bocci (40) sono una delle coppie famose più amate e seguite. Insieme hanno due bambini:. Il loro è stato un colpo di fulmine, scattato dopo che avevano interrotto le precedenti relazioni. L'attrice era fidanzata cone il protagonista delle fiction "Squadra antimafia" e "Solo" era legato alla cantanteSi sono conosciuti durante una cena con amici in comune e si sono sposati dopo un anno di fidanzamento nel 2014.Entrambi di origine umbra hanno deciso di trasferirsi a Marsciano e di comprare una casa grande per tutta la famiglia. Nelle loro intenzioni, il desiderio di avere altri figli. Sui social, vengono condivise con i fan le immagini della loro quotidianità. Nessuna reazione ancora sull'amaro rientro.