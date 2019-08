Fuoriserie davanti al Colosseo, la scena in stile Suburra scatena il web

di Marco De Risi

Moltissimi turisti ieri al Colosseo sono rimasti attratti da un bolide molto raro da vedersi e da un valore di almeno 150.000 euro. La fiammante fuoriserie è rimasta parcheggiata per alcuni minuti. Altro stupore si è aggiunto quando è apparso il proprietario. Un giovanissimo nomade che è partito sgommando. Non in pochi hanno visto la somiglianza con l'attore Spadino personaggio dello sceneggiato Suburra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA