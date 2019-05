Il coniglio in acciaio inox da record: l'opera battuta all'asta per 81 milioni /Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un iconico coniglio di Jeff Koons in acciaio inossidabile, realizzato nel 1986, è stato venduto, ieri notte, all'asta di Christie's aper 91.075.000 di dollari (81.183.223 di euro) durante la "Evening sale" dedicata all'arte del secondo dopoguerra e contemporanea. L'opera dal semplice titolo «Rabbit», che raffigura il celebre coniglietto di plastica gonfiabile, ha stabilito il nuovo record mondiale per un artista vivente.Il re dell'arte kitsch, 64 anni, noto anche per essere stato il marito della portnostar Ilona Staller in arte Cicciolina, ha riconquistato così lo scettro di 'artista vivente più caro mai pagato in astà che gli era stato sottratto dall'inglese David Hockney lo scorso autunno. Il precedente primato era stato stabilito, infatti, il 15 novembre 2018 dal dipinto «Portrait of an artist (pool with two figures)» di Hockney, venduto da Christiès a New York per 90.312.500 di dollari.