La Nuova Zelanda cerca manodopera: «Venite a coltivare i kiwi, paghiamo 17 dollari l'ora»

di Salvatore Maria Ferrarelli

Inla carenza di manodopera nel settore dell'ha fatto in modo che molta frutta marcisca perchè non viene raccolta. Il frutto più coltivato in Nuova Zelanda è naturalmente il, che ogni anno a tonnellate viene lasciato a marcire sull'albero.«La carenza diagricola ha portato la Nuova Zelanda a definire diversamente la propria politica in temi di visti», dice il primo ministro, secondo la quale «è necessario rendere più semplice l’accesso nel Paese a lavoratori stranieri per rispondere all’elevata domanda dell’industria dei. L'ultima cosa che vogliamo è che la frutta marcisca sugli alberi o sul terreno».Nella, la regione più ricca di alberi da kiwi, il frutto simbolo della Nuova Zelanda sta raggiungendo la piena maturazione ma le aziende del settore denunciano una grave carenza di manodopera. Questa occupazione stagionale è ben pagata,. Ma i neozelandesi, come qualsiasi società industrializzata, si sono dimenticati del settore agricolo.Conposti vacanti nei campi, il governo ha aperto alla possibilità che isi fermino a lavorare anche senza che ilvenga aggiornato come. Asi apre alla possibilità di aumentare il numero di datori di lavoro stagionali accreditati, così turisti e stranieri possono facilmenete pagarsi le proprie vacanze in Nuova Zelanda.