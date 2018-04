«E tu, com'eri 7 ore dopo il parto?», tra le mamme spopola la sfida-Kate

C'mon ladies - don't be shy. https://t.co/GFiV4v4EUG — Nina Warhurst (@NinaWarhurst) 24 aprile 2018

Non è facile essere perfette 7 ore dopo il parto. Lo sanno tutte le mamme, e quelle inglesi, che devono confrontarsi con un modello di perfezione record come quello di Kate Middleton, uscita nel tardo pomeriggio dalla clinica dove alle 11 di mattina aveva dato alla luce il terzo figlio, hanno pensato di "sfogarsi" condividendo su Twitter le loro foto 7 ore dopo il parto. «Poverina, un servizio fotografico appena dopo aver partorito», scrive qualcuno. «Ho provato dispiacere per lei. Spero che a casa si sia rimessa il pigiama e tolta il trucco», fa eco qualcun altro. E giù foto di donne nei letti d'ospedale, con bimbi appena nati, sfatte e con i capelli in disordine.