Musica, pronta la seconda edizione del Jova Beach Party

Arriva l’ufficialità: la prossima estate il Jova Beach Party torna a Barletta. «La seconda edizione del Jova beach è pronta, è l'antitesi del distanziamento, il calendario è pronto, abbiamo deciso di annunciarlo il mese prossimo:» Lo ha detto Maurizio Salvadori, Presidente di Trident Music, alla tavola rotonda 'Il settore dei live tra voglia di musica e restrizioni' alla Villa Reale di Monza. «È evidente che la prossima estate si debba tornare alla normalità assoluta, il nostro settore non può passare una terza estate senza musica» ha aggiunto Salvadori.

A dare l’ufficialità è stato Cosimo Cannito, sindaco di Barletta, tramite un post su Facebook: «Barletta ospiterà, ancora una volta, il Jova Beach Party, in esclusiva regionale, il 29 e 30 luglio 2022. Questa mattina abbiamo deliberato il nostro pieno sostegno rispetto a due appuntamenti di grande richiamo nazionale che garantiranno visibilità, turismo e nuove economie per la nostra città. Continuiamo a lavorare per il bene della nostra amata».

