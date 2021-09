Copenhagen, all'asta inedita registrazione di John Lennon

Una traccia audio di 33 minuti realizzata più di 50 anni fa, pochi mesi prima che i Beatles annunciassero la loro rottura, che contiene un'intervista con la coppia e quella che si crede sia una canzone mai pubblicata. Questo il contenuto di una rara registrazione su cassetta di John Lennon e Yoko Ono va all'asta oggi a Copenhagen. Secondo quanto riferisce il sito della Bbc, si tratta di . La casa d'aste che lo vende stima che il prezzo potrebbe raggiungere una cifra compresa tra i 32.000 e i 50.000 dollari, ed è probabile che vada in un museo o nelle mani di un collezionista. La registrazione risale al gennaio 1970, quando un gruppo di studenti ha deciso di incontrare Lennon e di intervistarlo per il giornale scolastico. «Eravamo un gruppo di hippy di 16 anni», dice Karsten Hoejen, che ha registrato il nastro, spiegando di essere per lo più interessati alle campagne di pace di Lennon e Ono. La coppia era venuta in Danimarca per trascorrere del tempo con la giovane figlia di Ono, Kyoko, che viveva nel nord del Paese con il padre, Anthony Cox e sua moglie Melinda. Inizialmente il soggiorno è passato in gran parte inosservato. Ma una volta che la notizia si è diffusa, si è tenuta una conferenza stampa.

Armato di un registratore a cassette e di un microfono presi in prestito, il giovane Hoejen ha registrato l'incontro, mentre il suo amico Jesper Jungersen ha scattato fotografie. «John mi ha chiesto, 'da dove vieni? Una stazione radio?'. 'No, da una rivista scolastica', ho risposto», ricorda Hoejen. L'incontro è stato «molto accogliente» e «rilassato». Lennon e Ono si sono seduti su un divano, insieme a Kyoko, Anthony e Melinda Cox. A quel tempo in Vietnam infuriava ancora la guerra. Solo pochi mesi prima Lennon e Ono avevano organizzato proteste pacifiste di alto profilo dal loro letto.

L'ex Beatle ha suonato la chitarra e ha cantato il brano 'Give Peace A Chance'. Il duo ha anche eseguito una breve melodia chiamata 'Radio Peace', scritto come sigla per una stazione radio, ha detto Hoejen alla Bbc. «La stazione radio non è mai stata aperta e la canzone non è mai stata pubblicata», aggiunge. «Per quanto ne sappiamo, questa canzone esiste solo sul nostro nastro». La registrazione è stata fatta pochi mesi prima che i Beatles annunciassero la loro rottura. Decenni dopo, Hoejen si è reso conto di possedere un oggetto di valore e ha messo il nastro nel caveau di una banca. Ora la cassetta è in vendita presso la principale casa d'aste danese, Bruun Rasmussen a Copenhagen, insieme a una copia originale del giornale scolastico e 23 fotografie.