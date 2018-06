Jeremy Meeks, ecco la notizia sul sexy galeotto che le ammiratrici non avrebbero mai voluto leggere

di Simone Pierini

Da quando fu diffusa quella celebre foto segnaletica che lo ha identificato al mondo come il galeotto più sexy al mondo la vita diè decisamente cambiata. Una volta uscito dalè divenuto undi fama mondiale, aumentando di giorno in giorno il numero di ammiratrici.Oggi le sue "groupies" dovranno mettersi l'anima in pace. Jeremy Meeks non è più su piazza e, stando a quanto pubblicato sul suoufficiale, è diventato. «Siamo lieti di annunciare la nascita del nostro bellissimo bimbo Jayden Meeks-Green - ha scritto - È nato il 29 maggio 2018. Mamma e il piccolo stanno entrambi bene. Chiediamo che venga rispettata la nostra privacy. Con amore, Jeremy & Chloe».