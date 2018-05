Di Maio minaccia lo stato d'accusa al presidente? Gli italiani su Google cercano "impingement"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le recenti vicissitudini politiche dell'Italia hanno portato gli italiani a documentarsi. Ovviamente su Google. Dopo il "veto" del presidente Mattarella e la rinuncia di Giuseppe Conte, che ha rimesso il mandato, Luigi Di Maio ha pronunciato una parola che ha messo in subbuglio la rete: impeachment.Peccato che, oltre a non sapere cosa significasse, buona parte del popolo del web non sapeva nemmeno come si scrivesse il termine inglese che sta a significare la messa in stato d'accusa del presidente. E così, secondo Google Trends, gli italiani hanno cercato soprattutto "impingement". Ovviamente non si tratta del termine più cercato in assoluto, ma dell'errore più frequente: poi, ci sono stati anche vari impicment, impichment, e via dicendo.