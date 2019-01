Isola dei Famosi 2019, Rocco Siffredi opinionista: «Offerta fatta, ci stiamo mettendo d’accordo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutto è pronto, o quasi, per la nuova edizione dell’. Alla conduzione ci sarà Alessia Marcuzzi, Daniele Bossarsi sarà l’inviato, il cast dei naufraghi è chiuso ma sembra che una seconda voce dovrà affiancare Alda d’Eusanio nel ruolo di protagonista e potrebbe essere quella diha già preso parte alla decima edizione dell’Isola per farlo sedere sulla sedia dell’opinionista mancherebbero solo gli ultimi dettagli: “Mediaset – ha confidato a “Il Messaggero” - mi ha offerto di fare l’opinionista nella nuova edizione dell’Isola dei famosi. Ci stiamo mettendo d’accordo”Il cast dei naufraghi è come detto al completo e comprende: Riccardo Fogli, Grecia Colmenares, Paolo Brosio, Alvin, Taylor Mega, Jo Squillo, Luca Vismara, Jeremias Rodriguez, Marina La Rosa, Demetra Hampton, Kaspar Kapparoni, Marco Maddaloni, Sarah Altobello, Youma Diakite, Abdelkader Ghezzal, Douglas Myers e le figlie dell’allenatore di calcio Sinisa Mihajlovic, Viktorija e Virginia (che gareggeranno come unico concorrente). Al gruppo poi si aggiungerà il concorrente scelto dalla trasmissione web “Saranno Isolani”, condotto da Filippo Nardi.