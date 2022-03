In Brasile si trova un'isola in cui è meglio non naufragare. Si chiama Queimada Grande ma è conosciuta anche come Snake Island, l'isola dei serpenti. Qui infatti i re indiscussi sono proprio i serpenti velenosi, ed è l'unico habitat naturale del Bothrops atrox (detto anche Ferro di lancia), uno dei serpenti più velenosi esistenti. Il suo morso è in grado di uccidere un uomo in meno di un'ora. Crediti foto@Shutterstock Music: «Moose» from Bensound.com

APPROFONDIMENTI COSA CI ASPETTA? 2022, le cinque profezie previste per quest'anno: c'è... L'INTRECCIO Sorelle gemelle sposano due fratelli gemelli: «I nostri figli... LE ALTRE Ragazzo al cellulare non si accorge della "buca": il volo... SINCERA Rivela al titolare di essere incinta durante il colloquio definitivo... LA NOVITA' A Londra c'è un negozio che vende solo acqua minerale: la...