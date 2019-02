Isola dei Famosi, le "profezie" del Divino Otelma dopo la spinta della Cipriani: il video è virale Guarda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Divino Otelma parla dopo la brutta caduta che lo ha visto protagonista nella scorsa puntata dell'Isola dei Famosi. Francesca Cipriani, che ieri ha abbandonato il reality, durante la prova ricompensa lo aveva spinto facendogli battere la testa, e il Divino era stato portato via con il volto insanguinato.Ieri durante la puntata il mago ha raccontato come sta. E il video è diventato subito virale. «La caduta ci ha messo in contatto con le divinità supreme - afferma - I punti di sutura sono 9 ma non sufficenti per eliminarci.«Ci sono state forze sataniche capeggiate da un soggetto di genere femminile con consistenti protuberanze carnose. Noi comunque distendiamo il nostro braccio misericordioso su ogni creatura».