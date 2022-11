Sigaretta senza fumo: Philip Morris lancia in Italia Iqos Iluma

Basta sigarette. Questo l’obiettivo prefissato da Philip Morris. Avanti con innovazione, ricerca e tecnologia. Dopo averla lanciata in Spagna, Svizzera, Grecia e Portogallo, arriva anche in Italia Iqos Iluma, il proprio dispositivo più avanzato di sempre, destinato a rendere ancor più concreto l’obiettivo aziendale di un mondo senza fumo. «Iqos Iluma è la nostra più grande innovazione di sempre. I nostri consumatori sono al centro di tutto ciò che facciamo e questa ne è la prova». Parole di Stefano Volpetti, Presidente Smoke-Free products category & chief consumer officer di Philip Morris International, che ha annunciato a Milano il lancio in Italia del prodotto più avanzato senza combustione. Si tratta del primo dispositivo Iqos a introdurre la tecnologia a induzione per il riscaldamento del tabacco dall’interno, senza la presenza della lamina, portando a nessun residuo di tabacco nel dispositivo, meno odore, e nessuna necessità di pulire il prodotto.