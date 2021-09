Integratori, il decalogo contro bufale e falsi miti. Minelli: «Per alcuni fantasiosamente utili a tenere a bada il Covid»

Settembre nella sua routine si porta dietro anche le classiche febbriciattole e raffreddori. Con il preannunciarsi della stagionale autunnale, «si ripropongono i classici malanni di stagione che, a partire dalle prossime settimane, attiveranno come sempre la pratica, tipica di questi mesi e condivisa da milioni di italiani, di assumere i consueti integratori per le difese immunitarie. Trattasi di prodotti che, soprattutto lo scorso anno con l'imperversare della pandemia, diventarono una sorta di surrogato fantasiosamente considerato utile a tenere a bada perfino il Covid, in ragione delle loro supposte capacità di stimolare e supportare le difese immunitarie». Lo sottolinea all'Adnkronos Salute l'immunologo clinico e allergologo Mauro Minelli, coordinatore per il Sud Italia della Fondazione per la Medicina personalizzata, presentando un decalogo contro le bufale e i falsi miti degli integratori. Il decalogo evidenzia «quali sono le cose da sapere per questi prodotti», la cui commercializzazione in Italia «ha fatto registrare un fatturato complessivo che nel 2020, secondo cifre ufficiali (Avedisco), ha sfiorato i 3 miliardi di euro», rimarca Minelli.

Ecco il decalogo elaborato dall'immunologo: 1) «Premessa fondamentale per inquadrare correttamente il tema degli integratori naturali utili a sostenere le difese immunitarie, è che nessun integratore potrà mai essere considerato neppure lontanamente un sostituto del vaccino e, dunque, tale da poter in qualche modo essere assunto al posto di quest'ultimo. Semmai - precisa l'esperto - un qualche prodotto naturale dotato di una aspecifica azione di supporto al sistema immunitario potrà essere suggerito dal medico come adiuvante, allo scopo di facilitare e magari potenziare la specifica azione protettiva di un vaccino, quale che sia».