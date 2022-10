Inizia nuovo lavoro, capo gli vieta di usare il cellulare: la fidanzata si infuria

Un'azienda ha vietato l'uso del cellulare al lavoro, minacciando licenziamenti in caso di violazione. La fidanzata di un nuovo assunto si è infuriata e ha pubblicato su Reddit la nuova policy. "A causa di recenti incompresioni sul posto di lavoro sull'uso del cellulare, si ripotano nuove regole da adottare da qui in avanti", si legge nella nota diffusa in rete. "Tutti i cellulari devono restare spenti durante tutto l'orario di lavoro. Non devono suonare, vibrare o funzionare in nessun modo. E questo non significa che basta spegnere lo schermo, ma disattivare il dispositivo completamente. Il cellulare non deve essere alla vostra portata. Le signore devono tenerlo in borsa. I signori nell'armadietto". Il capo scrive che non deve vedere nessun cellulare. I dipendenti non possono neanche caricare la batteria, vengono invitati a farlo a casa. Se qualcuno dovesse violare la regola, lo stipendio sarà ridotto 2 euro per un mese la prima volta che si infrange l'ordine. Alla seconda violazione il dipendente viene licenziato.