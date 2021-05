Yoga, le nuove influencer regine le benessere

Avevano anticipato il fenomeno dello yoga online già molto prima del dilagare della pandemia: sono le yoga influencer, e oggi faremo focus sulle italiane, molte delle quali, da insegnanti e blogger, sono diventate vere e proprie icone, sui social network e sui canali YouTube, proprio nei mesi in cui il Covid ha costretto tutti a rivedere la propria pratica in versione home yoga o outdoor yoga. Ma attenzione: dietro alle foto evocative di asana in campagna, al mare, persino nel deserto o nella foresta vergine, non c'è solo marketing ma un grande lavoro che inizia, innanzi tutto, su se stesse.



Lo conferma Sara Bigatti, milanese, 42 anni, creatrice della Scimmia Yoga (www.lascimmiayoga.com), con oltre 400mila iscritti sul suo canale YouTube. «Internet per me è stato il modo di rendere lo yoga e la meditazione accessibili a tutti, con una particolare attenzione a dare un feedback, se richiesto, a coloro che seguono le lezioni in rete, per non rendere la classe virtuale impersonale», afferma Sara. Molto amata dal pubblico dello YogaFestival, la Bigatti si è trasferita a vivere in Catalogna con il compagno olandese, anche lui yoga teacher. «Fui fra le prime italiane, nel 2012, a portare lo yoga sul web, e oggi nel team lavoriamo in 5 persone». I follower delle yoga influencer sono soprattutto donne, fra i 25 e i 60 anni: «Molte, dal lockdown in poi, si tengono in forma con i nostri video, magari con le formule yoga di 10 o 15 minuti; semplici posture per il risveglio o la pausa nello smart working». In progetto per Sara e il suo staff c'è la collaborazione con il musicista Nicola Artico per un corso sul Nada Yoga, lo Yoga del Suono, basato su musica e mantra.



IL MOTTO

Più di 500 mila followers su Instagram per l'insegnante milanese Martina Sergi e quasi in 350mila seguono la sua amica e collega Martina Rando. Denise Della Giacoma, con la Yoga Academy online (dove praticano più di 5mila studenti al giorno), ha coniato il motto Inspira, Esplora. Shanti Brancolini, invece, è l'anima del blog www.passioneyoga.it e del canale YouTube omonimo. Vita avventurosa, quella di Shanti, che ha 39 anni e vive nella campagna toscana: i genitori la portarono in India fin da piccola a visitare templi e yogi. Dopo lunghi periodi di studio con maestri indiani Shanti ha ideato il metodo Yoga Su Misura dove, come lei spiega, «lo yoga è concepito come parte di un processo che comprende anche l'alimentazione e lo stile di vita, secondo i principi dell'Ayurveda per cui l'universo, e il nostro corpo, sono composti da 5 elementi (acqua, aria, terra, fuoco, etere) e solo quando questi sono in equilibrio troviamo salute e gioia».



LA SCUOLA

Oggi lo Yoga Su Misura, sia one to one sia in formula collettiva, è diventato anche una scuola a cui si formano insegnanti certificati, e Passione Yoga un cult con i video gratuiti, i corsi online, l'Accademia e la pagina Facebook. «Tanti Italiani ci seguono dall'estero», dichiara la Brancolini. Il concept è che ogni persona ha precise caratteristiche fisiche: le limitazioni e le tensioni che caratterizzano il singolo allievo sono valutate per creare una pratica il più possibile adatta all'allievo stesso, dal punto di vista fisico ed energetico. Senza dimenticare che le posture yogiche si adattano, o meno, alle varie stagioni: in estate, dove prevale secondo l'Ayurveda l'elemento Fuoco, meglio evitare asana che scaldano, come il Guerriero, e prediligere sequenze soft con torsioni, seduti o sdraiati, per placare il fuoco e alleviare stress e irritabilità. E se volete ottimizzare gli effetti della pratica preparatevi un lassi, salutare bevanda ayurvedica ottenuta mescolando acqua, yogurt e spezie in polvere, come cardamomo o anice.