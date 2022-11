Torna a casa dopo aver partorito e scopre di essere di nuovo incinta: «Due bambini a 11 mesi di distanza»

Poco dopo aver dato alla luce suo figlio, la TikToker Lorena Hinnawi ha appreso di essere incinta di una bambino. Il video è diventato virale: l'esperienza di avere due bambini a soli 11 mesi di distanza. "Tornare a casa dall'ospedale con un bambino", ha scritto Hinnawi in un video . “Solo per scoprire che sono di nuovo incinta. . . Ora il mio bambino ha un bambino. Non vedo l'ora di vederli crescere insieme".

Il filmato ha ricevuto più di 300.000 visualizzazioni, Hinnawi ha detto che Massimo è arrivato il 27 novembre 2020 e Camila il 26 ottobre 2021. Ha soprannominato i fratelli "gemelli irlandesi", poiché sono nati a 12 mesi l'uno dall'altro. Le mamme famose che hanno dato alla luce due gemelli irlandesi includono Britney Spears e Tori Spelling. In un altro video, Hinnawi elenca i commenti che le persone hanno fatto a lei e a suo marito quando hanno rivelato di avere due figli così vicini.

"WOW, voi ragazzi non avete perso tempo", era un'osservazione. "Non so come lo fai", è stato un altro commento, oltre a: "Oh Dio, devi avere le mani occupate". E altri TikTokers hanno inondato il post di commenti per condividere le proprie esperienze con i gemelli irlandesi. "Mia madre ha 6 figli e tre hanno meno di tre anni", ha scritto un altro. "Questo è successo a me a 10 mesi di distanza, ragazzo e ragazza", ha detto uno.