In saldo a 151 milioni di euro la villa più costosa d'America: compresi nel prezzo domestici ed elicottero

di Luisa Mosello

Il lusso non ha limiti? A volte sembrerebbe di sì, se l. Segno che anche i ricchi chiedono gli sconti e cercano le offerte, proprio come al supermercato. Certo in questo caso si tratta di un mercato un po' particolare, quello immobiliare top ma sempre di compravendita si tratta. Anche se non proprio a portata di tutte le tasche: in vendita c'è la dimora più ambita dagli americani che dal prezzo iniziale di 250 milioni adesso viene proposta al migliore offerente scontata del 25% . Ovvero:. Come dire un vero affare, da non perdere, per chi sogna di vivere non in un appartamento bilocale vista tangenziale mauna specie di castello moderno dotato di ogni comfort e anche di più, letteralmentr oltre ogni limite, anche etico., sette domestici dipendenti che rientrano nel pacchetto completo, insieme alle mille attrazioni del posto. Già solo le dimensioni, pure queste no limits, lasciano stupefatti:. Ma non finisce qui. All'interno si trovanodedicato a James Bond che farebbe la gioia di qualsiasi cinefilo.Insomma nulla da invidiare a un centro commerciale extra lusso. Dove tutto quello che luccica, dalle maniglie ai rubinetti è d'oro, accanto all'arredamento creato dallo stilista italiano Roberto Cavalli. Non mancano pezzi unici dal valore di qualche milione di dollari come la scala interna e la maxi scultura che riproduce una macchina fotografica extra large. Naturalmente dispone di, unica al mondo, parcheggiata accanto a 10 moto. All'esterno oltre a diverse piscine che si affacciano su un panorama mozzafiato la ciliegina sulla torta, o meglio sulla villa:. Anche questo è compreso nel prezzo come sottolinea il proprietario Bruce Makowsky che ora aspetta solo l'acquirente perfetto.