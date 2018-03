© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tempo è stato fatto scorrere all'indietro e, grazie all'uso delle cellule staminali, le ovaie di due donne che soffrivano di menopausa precoce sono state fatte ringiovanire. In questo modo i sintomi della menopausa sono stati alleviati e - a sei mesi dall'iniezione - le donne hanno avuto di nuovo il ciclo mestruale. Il risultato si deve ai ricercatori dell'università dell'Illinois di Chicago: è stato ottenuto iniettando per la prima volta le staminali direttamente nelle ovaie delle pazienti con una tecnica innovativa.Dati che fanno ben sperare i ricercatori, che ora vogliono estendere la sperimentazione ad altre 33 donne. «Il loro livello di estrogeni è aumentato tre mesi dopo le iniezioni e l'effetto è durato per almeno un anno», commenta Ayman Al-Hendy, coordinatore dello studio. Le cellule staminali mesenchimali impiegate sono state ricavate dal midollo osseo delle stesse pazienti e poi iniettate direttamente dentro solo una delle due ovaie, mentre l'altra è stata usata come test di controllo.riproduzione riservata ®