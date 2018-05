Il tappo di cerume gigante rimosso dallo specialista: "C'è voluto il doppio del tempo normale" Video

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo video è divenutopoiché rappresenta un fatto medico davvero eccezionale. Si vede il momento in cui un dottore rimuove ungigante che una donna non udente conteneva in un orecchio. Il dr., che gestisce una clinica dell'udito nel, in Inghilterra, è intento a tirare fuori il cerume, che nel frattempo aveva anche causato un'infezione fungina.Raithatha, che si definisce un "Wax Whisperer", dopo l'operazione ha dichiarato che "il grumo di cerume sarebbe stato impossibile da auto-rimuovere". Poiché il cliente porta un apparecchio acustico, questo ha contribuito a causare l'accumulo del cerume."Evitare l'uso di cotton fioc a volte può aiutare a prevenire l'accumulo di cerume - continua il medico - Il paziente aveva un'infezione fungina, uan otomicosi, causata dal cerume. Ci sono voluti circa 10 minuti. Di solito ci vuole la metà del tempo" ha dichiarato il medico otorinolaringoiatra. È stato molto gratificante poter aiutare il cliente poiché era molto depressa e non poteva sentire nulla".