Il maglione di Kurt Cobain dei Nirvana venduto all'asta per una cifra record: lo indossava nel 1993, non è mai stato lavato

Kurt Cobain.

come sottolinea l'Independent.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Asta da record per L'indumento indossato dal leader deimorto suicida nel 1994 è stato venduto aSi tratta di quello che il cantante di Seattle portava all'per molti la migliore esibizione dal vivo della band che ha lanciato il genere grunge nella storia della musica mondiale.Chi ha avuto modo di vedere le immagini del concerto ‘Unplugged’ ricorderà il cardigan chiaro indossato da Cobain. Un oggetto iconico per tutti i fan. Il cardigan, riporta la Cnn, non è mai stato lavato dopo quel concerto e ha anche tutte le macchie originali tra cui alcune bruciature di sigaretta e un bottone saltato,L’importo finale della vendita ha superato di molto le aspettative e ha reso il maglione in questione il più costoso mai venduto durante un’asta, ha fatto sapere l’organizzatore Julien’s Auctions. All'asta è stata venduta anche la chitarra di Cobain, unapersonalizzata per mancini, usata durante il tour dell'album "In Utero” e battuta a un prezzo di poco superiore.