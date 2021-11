Ikea, a Tokyo il primo appartamento in affitto del colosso svedese: costa meno di 1 euro. È caccia all'inquilino perfetto

Ikea si lancia nell'immobiliare. E per farlo ha scelto Tokyo. Un mini appartamento tutto arredato, ovviamente con mobili del colosso svedese, di appena 10 metri quadrati. Il costo d'affitto? Soli 99 yen, cioè circa 77 centesimi di euro. Un monolocale degno del "Ragazzo di campagna" di Pozzetto. In 10 metri quadrati c'è tutto. Ma d'altronde Ikea sa come sfruttare gli spazi. Una camera da letto, un salotto, la cucina, la sala da pranzo e il bagno. Ecco come è arredata la camera che si trova a Shinjuku-ku. Essenziale ma accogliente come solo Ikea sa fare. L'occasione è sicuramente da non perdere e dal colosso dell'arrademanto fai-da-te sono a caccia dell'inquilino perfetto.

Ikea, aperte le candidature

La superficie decisamente per noi occidentali è sicuramente fuori scala, ma nella terra del Sol levante stanno crescendo sempre più gli appartamenti minuscoli. Su YouTube sono numerosi i video in cui content creator mostrano come si può vivere in appartamenti di 13, 15 metri quadri. Per affittare l'imperdibile immobile è stata aperta un'applicazione disponibile per i membri di Ikea Family. Sul sito ufficiale di Ikea Japan la Tiny Home di Tokyo viene presentata con una carrellata di immagini.

Al momento l’azienda non ha ancora selezionato l’affittuario. Le candidature per aggiudicarsi la Tiny Home di Ikea sono aperte (chiudono il 3 dicembre). L’unico requisito è avere più di 20 anni. Il nuovo inquilino potrà firmare un contratto d'affito che varrà fino al 15 gennaio del 2023. Le utenze però saranno a carico del locatore, e ci mancherebbe ci viene da aggiungere. Ma scherzi a parte, la questione case in Giappone è molto complicata perché gli spazi edificabili sono sempre meno così i prezzi degli immobili prendono il volo. Per tutti, ma non per Ikea.