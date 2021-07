Mangia 76 hot dog in 10 minuti ed entra nel guinness dei primati

Vittoria e record di hot dog. Joey Chestnut ha trionfato nella gara di mangiatori di hot dog che va in scena ogni 4 luglio. Il fuoriclasse della specialità ha divorato 76 hot dog in 10 minuti, ritoccando il primato di 75 che già gli apparteneva.

Chestnut ha collezionato il sesto titolo di fila e il 14esimo complessivo in una giornata caratterizzata da problemi nella trasmissione dell'evento: molti spettatori, negli Usa e nel resto del mondo, non hanno potuto seguire per intero l'exploit del campione. L'evento si è tenuto a Coney Island.