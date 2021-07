Hong Kong, legge sulla privacy: Google e Facebook minacciano il ritiro dal Paese

Da Hong Kong arrivano le reazoni. Google, Facebook, ma anche Twitter e Apple hanno minacciato di lasciare il Paese e smettere di fornire servizi in segno di protesta per la decisione di modificare la legge sulla privacy. L'avvertimento è arrivato in una lettera inviata dall'Asia Internet Coalition di cui tutte fanno parte Google, Facebook e Twitter, ma anche Apple Inc, LinkedIn e altre aziende tecnologiche. Gli emendamenti proposti alla legge sulla privacy a Hong Kong potrebbero vedere le persone colpite da «sanzioni severe», si leggere nella lettera inviata al commissario per la privacy dei dati personali, Ada Chung Lai-ling.

«L'introduzione di sanzioni rivolte non è in linea con le norme e le tendenze globali», afferma la lettera di sei pagine, si legge su Adnkronos, i cui contenuti sono stati riportati per la prima volta dal Wall Street Journal. «L'unico modo per evitare queste sanzioni per le società tecnologiche sarebbe quello di astenersi dall'investire e offrire i propri servizi a Hong Kong, privando così le imprese e i consumatori di Hong Kong, creando al contempo nuove barriere al commercio», prosegue il testo.