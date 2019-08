Capri, la top model Heidi Klum si tuffa nella Grotta Azzurra. Rischia una multa da 6mila euro

di Laura Larcan

Si fa presto a dire, bagni da star, quando sono proibiti. La super top Heidi Klum, a Capri per il matrimonio e la luna di miele, voleva tanto godersi uno speciale tuffo nella Grotta Azzurra. Peccato che sia vietato. Anche per i vip. E potrebbe costare caro, il tuffo proibito, alla modella tedesca e al neo-marito Tom Kaulitz, quel

freschi sposi sabato scorso a Capri a bordo dello yacht Christina O., sono arrivati alla Grotta Azzurra in compagnia di una ventina di ospiti e si sono immersi nelle acque proibite alla balneazione dell'antro di Tiberio.

Non una novità per la top model che già lo scorso anno, proprio il 5 agosto, si era immersa nello stesso specchio d'acqua. Questa volta però, sulla gradinata che via terra conduce alla grotta era appostata una pattuglia dei carabinieri di Anacapri che in attesa di identificare i soggetti in acqua, ha verbalizzato l'infrazione. I militari sono rientrati in caserma per stilare il verbale secondo l'ordinanza che prevede una multa fino a seimila euro per chi si bagna nelle acque negate. Il verbale è stato poi inviato agli enti competenti.

bagno nelle acque proibite dell'antro di Tiberio. E' successo ieri pomeriggio tardi, poco prima del tramonto. I due,