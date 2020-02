Il Papa controlla i calzini del vescovo americano: sono Harley Davidson doc

Città del Vaticano - L'immagine è purtroppo un po' sfocata ma è davvero buffa e incredibile: è stata fatta con il telefonino di un vescovo americano mentre era in corso un' udienza papale a un gruppo di prelati statunitensi. Sotto alla Resurrezione del Perugino si vede il Papa in primo piano che è chino sul polpaccio grassottello di un prelato e guarda con attenzione quello che gli viene mostrato. Il vescovo con la sottana tirata un po' su gli sta mostrando i suoi calzini. E sono proprio i calzini l'oggetto di tanta attenzione visto che sono originali Harley Davidson, la mitica marca di moto, resa celebre dal film Easy Rider, della quale il vescovo – Thomas Wenski- è un assoluto fan.

Accanto a loro c'è un altro vescovo, monsignor Dewane, della Florida, alquanto perplesso e divertito per l'insolita scenetta. Il vescovo in Harley Davidson ha sul suo profilo Twitter una fotografia che lo ritrae sulla sua moto, sotto l'insegna Harley, al tramonto e naturalmente in clergyman. Si tratta di un simpatico vescovo della Florida, dotato di una verve notevole e grande humour, che sta imparando l'italiano. La sua prima frase memorizzata è: Do you love me? Ed è la frase che ha voluto mettere sotto la foto ufficiale del suo incontro con il Papa nel palazzo apostolico.

Ultimo aggiornamento: 15 Febbraio, 16:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA