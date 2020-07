Greta Thunberg donerà 100mila euro per combattere il Covid in Amazzonia

Greta Thunberg donerà 100.000 euro per combattere la diffusione del Covid nell'Amazzonia brasiliana. Lo annuncia la stessa attivista sul suo profilo Twitter. I fondi per l'Amazzonia proverranno dal Premio Gulbenkian per l'Umanità da un milione di euro, appena assegnato alla 17enne e verranno messi a disposizione attraverso la Thunberg Foundation all'organizzazione SOS Amazonia, una organizzazione fondata dal

movimento ìFridays for Future Brazil impegnata per contenere l'epidemia di coronavirus in Amazzonia. Thunberg donerà l'intero ammontare del Premio Gulbenkian alle organizzazioni che "si battono per un mondo sostenibile, che difendono la natura e supportano le persone che affrontano già le conseguenze peggiori della crisi climatica. Altri 100.000 euro andranno alla Stop Ecocide Foundation, «per sostenere il loro lavoro e rendere l'ecocidio un crimine internazionale», ha scritto Thunberg.

I’m extremely honoured to receive the Gulbenkian Prize for Humanity. We’re in a climate emergency, and my foundation will as quickly as possible donate all the prize money of 1 million Euros to support ... ->

1/3 pic.twitter.com/Eti6AJXSvj — Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 20, 2020

