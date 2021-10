Clima, Google e YouTube impediscono monetizzazione attraverso contenuti "negazionisti"

Su Google e YouTube non sarà più possibile per i negazionisti monetizzare attraverso contenuti che neghino i cambiamenti climatici. In un comunicato si spiega che verrà impedito di trarre guadagno da contenuti che contraddicono «il consolidato consenso scientifico sull'esistenza e le cause dei cambiamenti climatici». Si tratta di una delle misure più aggressive finora intraprese dalle grandi aziende del web per fermare la diffusione della disinformazione sull'emergenza climatica.

Gli annunci pubblicitari e la monetizzazione dei contenuti a pagamento sarà ancora consentita per quanto riguarda altri contenuti legati al clima, come i dibattiti pubblici sulle politiche climatiche, l'impatto dei cambiamenti climatici e le nuove ricerche sul tema. Per implementare la nuova politica, Google impiegherà una combinazione di strumenti automatici e di controllo umano sui contenuti.