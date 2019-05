Giornata mondiale contro il fumo, Salvini annuncia su Twitter: «Ho smesso»

di Mario Ajello

Giornata mondiale contro il fumo: pazzesco, oltre 70.000 morti in un anno in Italia per danni causati dal fumo.

Io ho ri-smesso, non tocco sigaretta da 70 giorni!

Più mi attaccano, più sorrido😊#giornatamondialesenzatabacco pic.twitter.com/hXWPfLJv95 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 31 maggio 2019

Lotta dura contro la cannabis e i suoi simili ma anche il sostegno a chi vuole smettere di fumare sigarette. Ecco la nuova crociata di Matteo Salvini. Con un tweet: «Giornata mondiale contro il fumo: pazzesco, oltre 70.000 morti in un anno in Italia per danni causati dal fumo. Io ho ri-smesso, non tocco sigaretta da 70 giorni!». In effetti quello di Salvini è un corpo a corpo continuo tra se stesso e il pacchetto.«Mi rilassa il fumo ma fa male, cerco sempre di smettere, a volte ce la faccio ma a volte no. Stavolta ci sto riuscendo alla grande». Questo il suo mood. E la Lega sul fronte no sigarette, che «non è proibizionismo o bacchettonismo anti-vizio, ma solo bisogno di liberare i polmoni», è naturalmente schierata con il suo Capitano. Che però in questo campo non si sente un super eroe: «Caspita quanto è duro resistere alla tentazione di accendersi una sigaretta». Ma gli amici lo incitano: «Matteo, non mollare!».