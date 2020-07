Gianni Morandi in vacanza a Ponza sfida i fan: indovinate dove sono? Il sindaco risolve il quesito

Ultimo aggiornamento: 1 Luglio, 11:16

Gianni Morandisfida i suoi fan. L'eterno ragazzo della canzone italiana ha postato oggi una foto sul suo profilo Facebook affacciato su un mare turchese (con una camicia altrtettanto sgargiante) e ha scritto queste poche righe: «Questo viaggio in Italia, iniziato ieri, mi ha portato alla prima tappa. Sapreste dirmi se riconoscete questo luogo? La camicia non è un indizio...». Ha solo specificato che la foto è di Anna. Proviamo a darvi qualche indizio. Il cantante si trova su un'isola bellissima affacciata sulla costa Pontina. Ovviamente è Ponza. Altrettanto ovviamente il mistero è durato poco: Ponza è conosciuta e amata in tutto il mondo. Uno dei primi a risolvere il quesito è stato il sindaco del''isola,che immediatamente ha ripostato la foto: "Caro Gianni Morandi, Benvenuto a Ponza! Ci rallegriamo e ti ringraziamo per aver scelto la nostra bellissima isola quale prima tappa del tuo tour turistico". Nel frattempo il post di Morandi ha già ricevuto 20 mila like.