Gianni Morandi canta in osteria: il pranzo diventa una festa

Un cliente davvero speciale è entrato ieri a pranzo all' "Osteria Vicolo cieco", ain provincia di. L’uomo che aveva appena varcato la soglia, accompagnato da altri due amici, era “il ragazzo che amava i Beatles e i Rolling Stones”. Subito sono stati allertati il titolare ed è partito l’immancabile applauso. Dal canto suo Gianno Morandi si è reso disponibile per fare selfie, video e addirittura cantare in gruppo un paio dei suoi vecchi successi accompagnato dalla chitarra di, un appassionato musicista del posto.Gianni Morandi ha mangiato la tipica cucina abruzzese: maccheroni fatti in casa con le pallotte (polpettine di carne macinata) al ragù, una tagliata di carne e un bicchiere di Montepulciano D’Abruzzo. «È stata davvero una sorpresa», commenta una cliente. Sembra che Morandi abbia scelto a caso quell’osteria al ritorno dalla Puglia, ospite diCarrisi a, per parlare di un nuovo progetto di lavoro postComunque, non è nuovo nel fare apparizioni del genere nelle piccole osterie italiane. Due giorni fa il cantante era stato avvistato e fotografato sulla Costa dei Trabocchi, anche qui la sua empaia è stata incredibile