L'appello di Gianni Morandi ai fan: «Qualcuno si riconosce in questa foto?»

"15 febbraio. In questa vecchia foto del 1968, si vedono facce di ragazze e ragazzi sorridenti che ascoltano una canzone... Dovremmo essere dalla parti di Bergamo, non ricordo bene dove. Chissà se c’è qualcuno tra loro che si riconosce e sa dov’era questo posto?". L'appello di Gianni Morandi su Facebook ha scatenato la caccia al "fan". Nella foto in bianco e nero pubblicata dal cantante sul suo profilo ufficiale si riconoscono infatti dei volti, nessuno però ha un nome. Così come la località nella quale l'eterno ragazzo della musica italiana si stava esibendo. Il post su Facebook, appena pubblicato, ha ricevuto come al solito migliaia di reaction. Gianni Morandi è da sempre molto attivo sui canali social, mostrando grande empatia e disponibilità con il suo vato pubblico. Tra i tanti commenti c'è anche quello di una figlia che ha riconosciuto la madre: «Quella dietro alla ragazza con il caschetto, è la mia mamma Gianni Morandi! Ti saluta tantissimo!». A pochi giorni da Sanremo, la musica dimostra ancora una volta di sapere unire le persone.

APPROFONDIMENTI CANALE 5 C'è Posta per Te, Gianni Morandi per il papà di... LA CURIOSITÀ Blitz umbro di Gianni Morandi, pranzo a Spello e poi ad Assisi per... CRONACA Gianni Morandi e il siparietto con il nipote che fa la sua imitazione

Ultimo aggiornamento: 18:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA