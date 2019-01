Gianfranco Vissani contro Alessandro Borghese: «Non fa il cuoco, si diverte a fare tv. Sono due cose diverse»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Borghese non fa il cuoco, si diverte a fare televisione”, lo chef Gianfranco Vissani non risparmia critiche al collegae cuoco tv con numerosi programmi di successo, fra cui “Quattro ristoranti”.Vissani è stato ospite del programma “Vieni da me”, condotto su Rai Uno da Caterina Balivo e durante un suo intervento ha dato un giudizio poco positivo su Borghese. Gianfranco ha poi spiegato che la valutazione era dovuta al fatto che il collega non possiede un ristorante: “Borghese non fa il cuoco, si diverte a fare televisione – ha sottolineato - Sono due cose completamente diverse. Lui non ha un ristorante”.Un ristorante in realtà Borghese ce l’ha e dopo che gli è stato fatto notare il suo errore, Vissani non ha comunque cambiato posizione: “Adesso ce l’ha. Per piacere. Scusate signori miei ma per fare i ristoratori bisogna sporcarsi le mani, abbassare la schiena e sudare. Lui sta in giro. Non posso fare classifiche in queste condizioni”